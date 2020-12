Serie C, la Casertana e l’incubo Covid-19: altri tre nuovi positivi, ora sono 20. Il comunicato

Il Covid-19 non dà tregua alla Casertana.

Dopo essere scesa in campo in 9 e con due giocatori positivi al Coronavirus in occasione della sfida contro la Viterbese giocata allo stadio “Pinto”, si allunga la lista dei contagiati in casa Casertana. Attraverso un comunicato, il club campano, ha infatti reso nota la positività di altri 3 calciatori. Sale dunque a 20 il totale di contagiati tra le fila dei “Falchetti”.

Di seguito, il comunicato in questione:

“In mattinata il gruppo squadra è stato sottoposto ai tamponi molecolari di routine in vista della gara inizialmente in programma per domani e poi rinviata dalla Lega Pro.

In serata la Casertana FC ha ricevuto gli esiti di tali test che hanno evidenziato ulteriori 3 calciatori positivi, che si vanno ad aggiungere ai 17 già in isolamento fiduciario”.