Serie C, ko Virtus Francavilla. Il Foggia asfalta il Catania. Ok Catanzaro. Fuga Bari

Il Palermo pareggia a Potenza, mentre Bari e Catanzaro non si fermano. Stop a sorpresa per Avellino e Virtus Francavilla. Questi i risultati

Sono maturati tutti i risultati della 33^a giornata di Serie C girone C. Stop a sorpresa dell'Avellino che continua a soffrire quando gioca in casa contro una siciliana, in questo caso del Messina, e rallenta la propria scalata. Cade il Latina di Di Donato in quel di Campobasso con i gol che sono arrivati al tramonto del primo tempo ed a pochi minuti dall'inizio del secondo. Il Catanzaro chiude la pratica Turris in dieci minuti e continua la sua corsa. Dopo il pari del "Barbera", continua a stupire la Fidelis Andria che vince nello scontro diretto contro la Paganese, prossima avversaria dei rosanero, e può puntare alla salvezza. Cinquina dolorosa per il Catania a Foggia che subisce lo stesso trattamento che ha subìto il Palermo allo "Zaccheria". Proprio la compagine di Silvio Baldini è riuscita a recuperare un doppio svantaggio in casa del Potenza ma resta comunque il rammarico del secondo pareggio consecutivo contro una formazione di bassa classifica. Il Bari capolista procede a vele spiegate verso la Serie B, con Scavone che fa gioire mister Mignani nei minuti finali. Il risultato più clamoroso arriva nel posticipo in cui la Virtus Francavilla è caduta in casa contro l'AZ Picerno grazie alla firma di Parigi.