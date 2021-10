Serie C, il programma del 10° turno: ecco gli 8 match in diretta su Sky Sport

Tutte le otto partite valide per il decimo turno del campionato di Serie C in diretta su Sky

⚽️

La Serie C è pronta a tornare in campo con il turno infrasettimanale. La decima giornata del campionato di terza serie italiana sarà protagonista a partire da martedì 19 ottobre, con diverse gare interessanti proposte dalla calendario. Sky e Sky Sport trasmetteranno otto partite, dilazionate per i tre gironi e sui tre giorni che andranno a coprire l'intera durata del turno. Si comincia proprio martedì con Gubbio-Carrarese e Cesena-Pontedera, in programma rispettivamente alle 18:30 e alle 21:00. Si passerà poi a mercoledì, dove la vera protagonista sarà il Catanzaro di Antonio Calabro, in cerca del quarto successo consecutivo contro il Latina. La giornata verrà poi chiusa da Pro Vercelli-Giana Erminio e Lecco-Renate.

Di seguito l'intero palinsesto televisivo.

Martedì 19 ottobre

ore 18.30 Gubbio-Carrarese Sky Sport 258

telecronaca Manuel Favia

ore 21 Cesena-Pontedera Sky Sport 258

telecronaca Calogero Destro

Mercoledì 20 ottobre

ore 18 Trento-Feralpi Salò Sky Sport 257

telecronaca Giovanni Poggi

ore 18 Triestina-Mantova Sky Sport 258

telecronaca Elia Faggion

ore 18 Pro Sesto-Padova Sky Sport 259

telecronaca Andrea Voria

ore 21 Latina-Catanzaro Sky Sport 257

telecronaca Giovanni Cristiano

Giovedì 21 ottobre

ore 17.30 Pro Vercelli-Giana Erminio Sky Sport 256

telecronaca Fabrizio Redaelli

ore 21 Lecco-Renate Sky Sport 256

telecronaca Antonio Nucera