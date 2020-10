Serie C, il presidente Ghirelli: “Abbiamo chiesto una modifica al protocollo sanitario, vi spiego”

Nella giornata di ieri la notizia.

Attraverso una nota ufficiale, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha comunicato che il campionato di Primavera 3 è stato sospeso fino al 24 novembre a causa dell’emergenza Coronavirus. Il Palermo fa parte del Girone G del torneo.

“Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante ‘Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale’, visto il Comunicato Ufficiale N° 042/Campionati Giovanili del 27 ottobre 2020 del Settore Giovanile e Scolastico, considerate le condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ritenuta la necessità di tutelare la salute dei giovani tesserati; la Lega Pro dispone la sospensione delle gare in programma dal 31 ottobre p.v. al 24 novembre p.v. del Campionato Primavera 3 2020-2021 – ‘Dante Berretti'”.

Una decisione presa dallo stesso Ghirelli, coadiuvato dal presidente della Figc Gabriele Gravina, dal presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino e dal presidente della Lega di Serie B Mauro Balata.

Intanto, per quanto riguarda il campionato di Serie C, come riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, il numero uno della Lega Pro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Abbiamo chiesto una modifica al protocollo sanitario che ci consenta di utilizzare i tamponi rapidi, per avere possibilità organizzative migliori e sopperire all’emergenza a costi inferiori”.