Serie C, il Potenza si rinforza con l’arrivo di due terzini

Al Potenza sono attesi gli arrivi di Zampano e Dkidak, due difensori che andranno a rinforzare il reparto arretrato del club lucano

Arrivano due pedine interessanti alla corte di Bruno Trocini. Dalla Fidelis Andria arriverà Giuseppe Zampano, classe 1993, che quindi passerà ad una concorrente per la lotta alla salvezza nel girone C di Serie C.