Serie C, il DS del Monopoli Chiricallo: “De Paoli non torna. Il suo comportamento…”

Il direttore sportivo del Monopoli Chiricallo ha escluso l'ipotesi di un ritorno di De Paoli, attaccante dell'Ascoli

Intervistato da Il Nuovo Quotidiano di Puglia, il direttore sportivo del Monopoli Marcello Chiricallo ha commentato un possibile ritorno da parte di Andrea De Paoli, attaccante classe 1999 attualmente in forza all'Ascoli: "Che il suo comportamento estivo e quello del suo entourage non sia stato dei migliori lo sottolineo anche io. Un suo ritorno? L'Ascoli non ci ha chiamato e noi, con Rossi, abbiamo sei attaccanti. L'unico che potrebbe partire è Nocciolini, e cinque attaccanti sarebbero più che sufficienti".