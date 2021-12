Serie C, il Covid ferma la Virtus Francavilla: 7 positività e allenamenti sospesi

Il Covid-19 blocca la Virtus Francavilla: allenamenti sospesi dopo le 7 positività riscontrate nel gruppo squadra

Dopo il rientro dalle vacanze natalizie, la Virtus Francavilla ha effettuato un giro di tamponi di rito, alcuni dei quali hanno dato esito dubbio. La società ha per questo deciso di ripetere i test, riscontrato cinque casi di positività nel gruppo squadra, che sono poi diventati 7 nei giorni successivi. Motivo per il quale, il club, ha deciso di sospendere gli allenamenti. I nuovi controlli, come si legge nella nota diffusa dalla Virtus Francavilla, verranno ripetuti il prossimo 2 gennaio. Di seguito il comunicato ufficiale: