Serie C, il calendario di playoff, playout e final four: date e regolamento

In Serie C arrivano le prime indicazioni su quello che sarà il finale di stagione.

A differenza di Serie A e Serie B, che sono pronte a riprendere il campionato portando a termine il calendario, nella terza serie verranno disputati solamente playoff e playout, per capire chi si unirà alle squadre già promosse, ovvero Monza, Vicenza e Reggina, e quelle retrocesse, Gozzano, Rimini e Rieti, mediante la cristallizzazione della classifica, e la Coppa Italia di Serie C.

Si partirà proprio da quest’ultima che sarà disputata sabato 27 giugno 2020, in gara unica, da Ternana e Juventus U23, in una sede che sarà successivamente individuata e indicata direttamente dalla Lega Pro, tra le due società che hanno ottenuto la qualificazione alla Finale. In caso di parità al termine dei 90 minuti, si procederà regolarmente con supplementari e rigori. Anche tutte le gare dei playoff e dei playout si giocheranno in gara unica. Per decretare la quarta squadra promossa in Serie B, invece, ci sarà la consueta final four.

Di seguito, il calendario completo di playoff, playout e final four.

FASE PLAYOFF DEL GIRONE

1° Turno: Mercoledì 1 luglio 2020

2° Turno: Domenica 5 luglio 2020

FASE PLAYOFF NAZIONALE

1° Turno: Giovedì 9 luglio 2020

2° Turno: Lunedì 13 luglio 2020

FINAL FOUR

Semifinali: Venerdì 17 luglio 2020

Finale: Mercoledì 22 luglio 2020

PLAYOUT

Gara di Andata: Sabato 27 giugno 2020

Gara di Ritorno: Martedì 30 giugno 2020