Serie C, Giudice Sportivo: le decisioni dopo la 4a giornata di Lega Pro

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo di Lega Pro, in merito alla quarta giornata del campionato di Serie C 2021-2022.

La Lega Pro ha diramato le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare del quarto turno di Serie C disputate a cavallo tra il 18 e il 20 settembre 2021.

"Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 20 e del 21 settembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PALAZZOLO NICOLO (GIANA ERMINIO) per aver, al 37' del 2° Tempo Regolamentare, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell'arbitro a seguito di una sua decisione, correndo verso di lui, protestando nei suoi riguardi, tagliandogli la strada con atteggiamento minaccioso e con l'intento di arrestare la sua corsa, urtandolo e facendolo cadere, senza arrecare alcun danno fisico. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VISCOVO ANIELLO (PICERNO) per avere, al 45' + 6' del 2° tempo regolamentare, tenuto un comportamento ingiurioso, minaccioso e non corretto nei confronti di un calciatore avversario proferendo al suo indirizzo parole offensive e minacciose e spintonandolo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 4 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARTINO PIETRO (FOGGIA) per aver tenuto, al 41' del 2 Tempo Regolamentare, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

PERINA PIETRO (TURRIS) per avere, al 45 + 6' del 2° tempo regolamentare, tenuto un comportamento ingiurioso e non corretto nei confronti di un calciatore avversario proferendo al suo indirizzo parole offensive e spintonandolo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 4 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PETRUNGARO LUCA (ALBINOLEFFE)

TCHETCHOUA NDZO GIOVANNI DUREL (VIRTUS FRANCAVILLA)"