Serie C-Girone C, ufficiale: Menichini è il nuovo allenatore del Monterosi Tuscia

Fatale all'ormai ex tecnico David D'Antoni la sconfitta casalinga rimediata contro la Turris: il comunicato del club laziale

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Leonardo Menichini è il nuovo allenatore del Monterosi Tuscia. Dopo la sconfitta rimediata in casa per 3-1 contro la Turris, la dirigenza ha scelto di sollevare dall'incarico il tecnico David D’Antoni, l'allenatore in seconda Stefano Maestà ed il preparatore atletico Patrizio Ianni. Nella giornata di oggi, il nuovo tecnico guiderà il primo allenamento. Di seguito, il comunicato pubblicato dal club laziale sul proprio sito di riferimento.