Serie C-Girone C, Ternana-Cavese 7-2: valanga di gol per le fere, al “Liberati” è festa Serie B. La Classifica

Continua la festa promozione delle “fere”.

Nella sfida del “Liberati”, valida per il recupero della ventottesima giornata di campionato di Serie C-Girone C, la Ternana va a valanga sulla Cavese. 7-2 per le fere che aprono le marcature al 17′ del primo tempo con Vantaggiato lo stesso attaccante è autore del gol del raddoppio rossoverde al 24′. Al 38′ gol di Peralta che permette ai padroni di casa di chiudere la prima frazione di gioco sul 3-0. Il secondo tempo inizia sullo stesso copione del primo, con la rete di Laverone al 48′ che sigla il gol del momentaneo 4-0. Timbra la presenza la formazione campana che al 52′ segna il gol del 4-1 messo a segno da Scoppa. Continua il monologo rossoverde con i gol di Suagher al 64′ per il 5-1 e Peralta al 74′ che sigla la rete del 6-1. La Cavese trova il gol del 6-2 al 76′ con la rete messa a segno da Ricchi. Il sigillo conclusivo al match lo mette Partipilo che all’89’ segna il gol del definitivo 7-2 per le fere. Con questa vittoria la Ternana, già aritmeticamente promossa in Serie B, si porta a quota 84 punti in classifica, mentre la Cavese è sempre più ultima a quota 16 punti.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Ternana 84

Avellino* 63

Bari* 59

Catanzaro** 55

Catania* 52

Juve Stabia* 52

Foggia** 47

Teramo * 45

Palermo** 42

Casertana** 41

Monopoli*** 37

V.Francavilla 37

Viterbese* 36

Potenza 35

Turris* 35

Vibonese* 31

Paganese* 27

Bisceglie** 24

Cavese* 16

*una gara in meno

** due gare in meno

*** tre gare in meno

**** quattro gare in meno