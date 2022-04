Serie C-Girone C, recupero 33esimo turno: le formazioni ufficiali di Taranto-Monopoli

Le formazioni ufficiali del derby pugliese tra Taranto e Monopoli, recupero della trentatreesima giornata del Girone C di Serie C

Alla luce dei 14 casi di positività al Covid registrate tra le fila del Taranto, la Lega Pro ha rinviato la sfida valida per la 33esima giornata del Girone C di Serie C tra i rossoblù e il Monopoli, inizialmente in programma per domenica 20 marzo. Il recupero del derby pugliese verrà disputato questo pomeriggio allo stadio "Iacovone" alle 14:30.