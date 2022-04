Serie C-Girone C, recupero 29esimo turno: formazioni ufficiali di Campobasso-Turris

Le formazioni ufficiali della sfida Camponasso-Turris, valida per il recupero della ventinovesima giornata del Girone C di Serie C

E' tutto pronto allo stadio "Nuovo Romagnoli" dove, questo pomeriggio, Campobasso e Turris si affronteranno nella sfida valida per il recupero della ventinovesima giornata de Girone C di Serie C. Il match, interrotto il 26 ferraio scorso per neve, riprenderà a partire dal 45esimo minuto.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

Campobasso (4-3-3): Zamarion; Sbardella, Menna, Dalmazzi, Pace; Nacci, Persia Candellori; Liguori, Rossetti, Bolsius A disp. Raccichini, Coco, Vanzan, Fabriani, Martino, Ladu, Bontà, Giunta,Merkaj, Di Francesco, Emmausso All. Mirko Cudini

Turris (3-5-2): Perina; Manzi, Di Nunzio, Loreto; Pavone, Tascone, Franco, Finardi, Varutti; Giannone, Leonetti A disp. Abagnale, Esempio, Sbraga, Zanoni, Nunziante, Bordo, Iglio, Zampa, D'Oriano All. Bruno Caneo