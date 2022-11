Serie C, girone C: programma della quindicesima giornata. Pescara-Catanzaro big match

Quindicesima giornata estremamente interessante nel girone C di Lega Pro, caratterizzata dal big match dell'Adriatico tra Pescara e Catanzaro. Giallorossi che precedono a compagine abruzzese di sole tre lunghezze in graduatoria e puntano a smontare le velleità di aggancio in vetta da parte degli avversari. Pescara che ha collezionato ben quindici punti nelle ultime cinque gare centrano l'en-plein, Catanzaro che ha messo in fila un poker di successi ed un pareggio prima di questa sfida. Il turno sarà aperto dal lunch-match tra la sorprendente Audace Cerignola, reduce dal rocambolesco successo in rimonta contro il Foggia allo Zaccheria, e la Viterbese a caccia di punti salvezza. Il Messina di Auteri cerca un successo tra le mura amiche contro la Turris di Di Michele nell'auspicio di lasciare l'ultimo posto in classifica, Crotobe-Latina è un altro match interessante, con i pitagorici che puntano al bottino pieno per non perdere contatto dalle battistrada. Delicata sfida al Partenio tra Avellino e Taranto, il Giugliano, quarto in classifica e rivelazione d'inizio stagione, cerca conferme sul campo della pericolante Andria. Il Foggia cerca riscatto sul campo del Monterosi, la Juve Stabia punta al successo contro il Potenza per trovare continuità e dare slancio al suo campionato fin qui altalenante. Gebilson-Picerno e Monopoli-Virtus Francavilla, sfide equilibrate ed aperte ad ogni risultato, completano il programma odierno. Di seguito l'elenco dei match della quindicesima giornata del girone C di Lega Pro con le relative fasce orarie.