Serie C-Girone C, programma 32a giornata: Bari all’esame Catanzaro, l’Avellino a Catania con l’incubo Covid

Il programma del trentaduesimo turno.

Con la gara Monopoli-Palermo rinviata a causa di un focolaio Covid nella squadra pugliese, prenderà il via oggi la quattordicesima giornata di ritorno del Girone C di Serie C, con Catania-Avellino in scena alle ore 12.30. E’ un Avellino in emergenza, quello che scenderà in campo allo Stadio “Angelo Massimino”. Il tecnico Piero Braglia, infatti, dovrà fare a meno di sette calciatori: Riccardo Leoni, Andrea Errico, Giuliano Laezza, Marco Silvestri, alle prese con i rispettivi infortuni, Gabriele Bernardotto, Giuseppe Carriero e Alberto De Francesco, risultati positivi al Coronavirus.

Alle ore 15 sono, invece, quattro le partite in programma: la capolista Ternana ospiterà la Vibonese, il Bari giocherà in casa del Catanzaro, il Foggia affronterà allo “Zaccheria” la Viterbese, mentre il Potenza sfiderà il Bisceglie. Poi, alle ore 17.30, la Casertana dovrà vedersela con la Cavese. Staserà toccherà, infine, alla Juve Stabia: gli uomini di Pasquale Padalino proveranno a battere la Paganese.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

Catania-Avellino: ore 12.30

Ternana-Vibonese: ore 15.00

Catanzaro-Bari: ore 15.00

Foggia-Viterbese: ore 15.00

Potenza-Bisceglie: ore 15.00

Casertana-Cavese: ore 17.30

Paganese-Juve Stabia: ore 20.30.

Turno di riposo per la Turris.