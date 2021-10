Serie C-Girone C, Picerno-Catania: le formazioni ufficiali del match del “Curcio”

Le formazioni ufficiali della sfida tra Picerno e Catania, valida per il settimo turno del Girone C di Serie C

⚽️

Il Catania di Baldini fa visita al Picerno nel primo posticipo della giornata del Girone C di Serie C, in programma alle 15:00 allo stadio "Donato Curcio". La formazione di Antonio Palo è reduce dalla sconfitta esterna contro il Monopoli per 2-0. I rossazzurri di Francesco Baldini, invece, nell'ultimo turno sono stati battuti al Massimino dalla Turris con il risultato di 3-4.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi; Setola, Allegretto, Ferrani, Guerra; Dettori, Pitarresi; Carrà, Reginaldo, Vivacqua; Coratella. A disp: Summa, Finizio, D'Angelo, De Cristofaro, Dias, Gerardi, Viscovo, Stasi, De Franco, Terranova, De Ciancio, De Marco. Allenatore: Antonio Palo

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Pinto; Rosaia, Maldonado, Greco; Biondi, Moro, Piccolo. A disp: Borriello, Coriolano, Pino, Ropolo, Ercolani, Izco, Cataldi, Provenzano, Russotto, Sipos. Allenatore: Luciano Mularoni

ARBITRO: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Porcheddu-Lipari. IV: Totaro)