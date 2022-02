Serie C-girone C: pari tra Monopoli e Bari. Vincono Catanzaro e Avellino. Catania ko

I risultati del pomeriggio della ventiseiesima giornata di Serie C girone C

Sono maturati i risultati delle gare delle 17.30 della ventiseiesima giornata di Serie C girone C. Nell'anticipo delle 14.30, la Turris ha rimediato la seconda sconfitta consecutiva (dopo il ko casalingo col Catania), con il Latina di Di Donato che ha vinto 3-1. Pari nel big match tra Monopoli e Bari, derby pugliese d'alto livello, considerata la classifica. A sorpresa, il Catania è caduto al "Massimino" contro il Picerno e la firma è stata ad opera dell'ex Reginaldo. Catanzaro corsaro ad Andria contro la Fidelis grazie al rigore vincente di Vazquez. L'Avellino vince 2-0 contro il Monterosi Tuscia, in gol anche l'ex rosanero Kanouté. Cala il poker il Potenza contro la Vibonese. Un super Palermo vince contro la Juve Stabia in inferiorità numerica grazie ad uno strepitoso Brunori.