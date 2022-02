Serie C-Girone C, pari “nervoso” tra Latina e Avellino. Campobasso ko col Monterosi

I risultati delle gare delle 18.00 di Serie C. Latina e Avellino pareggiano e non agganciano le proprie concorrenti. KO del Campobasso

Dopo la vittoria dell'ACR Messina contro il Monopoli nella gara cominciata alle 14.30 , prosegue il recupero della ventiduesima giornata di Serie C girone C. Si sono giocate altre due partite alle ore 18.00, ovvero quella tra Latina ed Avellino, terminata 0-0 , e la sfida tra Campobasso e Monterosi Tuscia, vinta in trasferta dai laziali per 1-2.

Tra il Latina e l'Avellino, entrambe in un ottimo momento di forma fisica, è pareggio a reti bianche. Recupero "monstre" e nervi tesissimi in questa gara, con un'espulsione sia per la formazione nerazzurra, sia per quella irpina. A lasciare il campo sono stati Jefferson ed il palermitano Silvestri. Dopo ben tredici minuti di recupero, la partita è terminata. Di Donato rallenta la cavalcata verso un posto "al sole" in zona play-off dopo ben tre vittorie consecutive e manca l'aggancio in classifica al Palermo, stazionando al settimo posto. L'Avellino del neo tecnico Gautieri, invece, guadagna un punto salendo ad un totale di 49 non trova la vittoria necessaria per arpionare momentaneamente il Catanzaro secondo a quota 51.