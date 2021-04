Serie C-Girone C, Palermo-Foggia: ecco chi arbitrerà il match del “Renzo Barbera”

Manca sempre meno a Palermo-Foggia.

L’Aia ha comunicato la designazione arbitrale per il recupero tra Palermo e Foggia, valido per il recupero della 33^ giornata del campionato di Serie C Girone C. La sfida, in programma mercoledì 14 aprile alle 15:00 al “Renzo Barbera”, sarà arbitrata da Federico Longo della sezione A.I.A. di Paola.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dai sigg.ri Michele Somma e Francesco D’Apice, entrambi di Castellammare di Stabia; quarto ufficiale di gara, il sig. Mattia Ubaldi di Roma 1.