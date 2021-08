Serie C-Girone C: Palermo “di rigore”, steccano Avellino e Foggia. Il commento

Potenza-Bari, chiude questa sera il primo turno del girone C di Serie C. Diverse le sorprese nel corso del primo weekend di Lega Pro, ma anche risultati di più semplice pronostico, come la vittoria del Palermo sul Latina, nel match del "Barbera"

⚽️

Si attende solamente il posticipo di stasera tra Potenza e Bari, in programma alle ore 21.00, per concludere il primo turno del girone C di Serie C, che ha visto alcune sorprese nei risultati tra il sabato e la domenica di Lega Pro.

Nell'anticipo in programma sabato 28 agosto, il Catania cade malamente a Monopoli perdendo 3-0: al quinto minuto è subito Emanuele Starita a portare avanti i pugliesi, ripetendosi subito dopo al quindicesimo. Il Catania ci prova tutta la partita ma al minuto 77 Viteritti mette il sigillo per il terzo gol che di fatto chiude la gara in favore dei biancoverdi.

Pirotecnico 4-4 tra Paganese e ACR Messina, al ritorno in Serie C. Ospiti che si portano in vantaggio con Raffale Russo all'undicesimo, ma dopo quindici minuti risponde Luigi Castaldo, bomber ex Avellino tra le altre, riportando il risultato in parità. Il Messina chiude avanti il primo tempo grazie al rigore di Ibrahima Balde, che allo scadere della prima frazione trasforma il rigore del 1-2. Nel secondo tempo spettacolo di gol, ben cinque: gli ospiti bissano il vantaggio con Morelli al minuto 50 e tredici minuti dopo con Lorenzo Simonetti, portandosi sul rassicurante risultato di 1-4. La Paganese però non si perde d'animo, al minuto 66 è il difensore Murolo a tenere accese le speranze per i campani, ma a dare la vera riscossa è l'esperto attaccante Federico Piovaccari, subentrato al minuto 59 per Diop che timbra il gol del 3-4. Cinque minuti di recupero, nella bolgia del "Marcello Torre", è ancora Luigi Castaldo all'ultimo minuto che regala l'inaspettato pareggio ai suoi: il Messina è raggiunto, risultato finale 4-4.

Chiude il programma degli anticipi del sabato, il pareggio a reti bianche tra la matricola Monterosi e il Foggia dell'esperto tecnico Zdenek Zeman. I pugliesi non riescono a sfondare il muro della squadra laziale, che conquistano il primo storico punto in Serie C, fermando una delle possibili candidate alla vittoria finale.

Per le gara di domenica spicca ovviamente la vittoria del Palermo nel match disputato allo Stadio "Renzo Barbera" contro il Latina del tecnico Daniele Di Donato. I rosanero dominano la squadra guidata dall'ex centrocampista rosa per 2-0, portandosi avanti al minuto 33 grazie al rigore trasformato dall'esperto Roberto Floriano. Il Latina, in dieci uomini dal primo tempo, sfiora per due volte il pareggio ma è un super Pelagotti a negare ai neroazzurri il gol. Allo scadere del match Edoardo Soleri conquista e trasforma il secondo rigore di giornata firmando il 2-0 per gli uomini di Giacomo Filippi.

C'è un po' di Palermo anche nel pareggio tra Fidelis Andria e Juve Stabia. I padroni di casa passano subito in vantaggio con Casale al secondo minuto. A firmare il pareggio per le Vespe giallonere è l'ex attaccante del Palermo, Accursio Bentivegna, rientrato al club campano dopo il prestito all'Imolese, che riporta il risultato in equilibrio sull'1-1.

Vince e convince il Catanzaro di mister Calabro, che si impone per 3-1 nel match del "Nicola Ceravolo" contro la Virtus Francavilla. Il primo tempo, equilibrato, si chiude in pareggio: a portare in vantaggio i padroni di casa è Federico Vazquez al minuto 10, mentre il rigore trasformato da Maiorino riporta il risultato in parità. Nella seconda frazione bastano venti minuti al Catanzaro per bissare il vantaggio al minuto 61 nuovamente con lo scatenato Vazquez, mentre al 79esimo Vandeputte mette il sigillo sul 3-1.

Passo falso invece dell'Avellino di Piero Braglia, che al "Partenio-Lombardi" non va oltre l'1-1 contro la neopromossa Campobasso. Match serrato fin dall'inizio, il cui primo tempo si conclude a reti bianche e con i padroni di casa che non riescono a sbloccare le sorti della gara. Al minuto 69 passano inaspettatamente in vantaggio i rossoblù grazie alla rete di Di Francesco. Dieci minuti dopo i "lupi" trovano il gol del pari grazie al rigore messo a segno dal palermitano SonnyD'Angelo, mattatore dei biancoverdi lo scorso anno, nella gara dei playoff contro il Palermo.

Per concludere il resoconto della domenica di Serie C, si segnalano i due pari a reti inviolate, nei match tra Vibonese e Picerno, e Taranto-Turris.