Serie C-Girone C, Palermo-Bari: arbitra Ermanno Feliciani di Teramo

Sarà Ermanno Feliciani l’arbitro di Palermo-Bari.

Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Ceccon e Cataldo. Quarto ufficiale Angelucci. La sfida, valida per la 17^ giornata di campionato di Serie C-Girone C, è in programma mercoledì 23 dicembre 2020 alle 15:00 allo stadio “Renzo Barbera”.

Ecco nel dettaglio le scelte per le gare dei tre gironi, che si disputeranno mercoledì 23 dicembre 2020:

GIRONE A

Albinoleffe – Piacenza: Giorgio Vergaro di Bari (Barberis-Petrica Filip. IV Ufficiale: Gauzolino

Pro Patria – Giana Erminio: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone (Spina-Palla. IV Ufficiale: D’Eusanio)

Como – Livorno: Gianluca Grasso di Ariano Irpino (Iacovacci-Fratello. IV Ufficiale: Giordano)

Juventus U23 – Renate: Mario Vigile di Cosenza (Severino-Carrelli. IV Ufficiale: Repace)

Lucchese – Carrarese: Marco D’Ascanio di Ancona (Gualtieri-Massimino. IV Ufficiale: Fiero)

Olbia – Lecco: Mario Cascone di Nocera Inferiore (Pressato-Cerilli. IV Ufficiale: Collu)

Pergolettese – Alessandria: Davide Moriconi Di Roma 2 (D’Angelo-Bianchini. IV Ufficiale: Caldera Di Como)

Pro Sesto – Grosseto: Francesco Luciani Di Roma 1 (Catucci-Micaroni. IV Ufficiale: Restaldo)

Pro Vercelli – Pontedera: Tommaso Zamagni di Cesena (Landoni-Ravera. IV Ufficiale: Nicolini)

Pistoiese – Novara: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola (Voytyuk-De Nardi. IV Ufficiale: Ricci)

GIRONE B

Fano – Matelica: Simone Taricone di Perugia (Agostino-Moroni. IV Ufficiale: Catanzaro Di Catanzaro

Arezzo – Legnago: Enrico Maggio di Lodi (Monaco-Dell’Arciprete. IV Ufficiale: Bracaccini)

Padova – Modena: Gianpiero Miele di Nola (Piedipalumbo-Nasti. IV Ufficiale: Di Graci)

Carpi – Feralpisalò: Francesco Carrione di Castellammare Di Stabia (Bahri-Piazzini. IV Ufficiale: De Tommaso)

Fermana – Vis Pesaro: Dario Madonia di Palermo (D’Ascanio-Parisi. IV Ufficiale: Bitonti)

Sudtirol – Triestina: Matteo Marcenaro di Genova (Barone-Rinaldi. IV Ufficiale: Bordin)

Imolese – Cesena: Eduart Pashuku di Albano Laziale (Fine-Pellino. IV Ufficiale: Villa)

Mantova – Gubbio: Luigi Catanoso di Reggio Calabria (Trischitta-Micalizzi. IV Ufficiale: Rinaldi)

Perugia – Ravenna: Emanuele Frascaro di Firenze (Meocci-Dicosta. IV Ufficiale: Crezzini)

Sambenedettese – VirtusVecomp Verona: Maria Marotta di Sapri (Toce-Lisi. IV Ufficiale: Giaccaglia)

GIRONE C

Avellino – Vibonese: Fabio Natilla di Molfetta (Lalomia-Galimberti. IV Ufficiale: Centi)

Bisceglie – Teramo: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Montagnani-Maiorino. IV Ufficiale: Di Marco)

Catania – Catanzaro: Claudio Panettella di Gallarate (D’Elia-Niedda. IV Ufficiale: Pirrotta)

Juve Stabia – Casertana: Andrea Colombo di Como (Mittica-Gregorio. IV Ufficiale: Petrella)

Monopoli – Potenza: Matteo Gualtieri di Asti (Bocca-Festa. IV Ufficiale: Pascarella)

Paganese – Foggia: Gabriele Scatena di Avezzano (Lencioni-Testi. IV Ufficiale: Ancora)

Palermo – Bari: Ermanno Feliciani di Teramo (Ceccon-Cataldo. IV Ufficiale: Angelucci )

Turris – Cavese: Marco Emmanuele di Pisa (Salvalaglio-Vitali. IV Ufficiale: Carella)

Viterbese – Virtus Francavilla: Marco Acanfora di Castellammare Di Stabia (Biffi-Conti. IV Ufficiale: Rutella)

RIPOSA: Ternana