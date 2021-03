Serie C-Girone C: Ok Catanzaro, solo un pareggio per l’Avellino, vittoria in rimonta per la Ternana. La classifica

30^ giornata di Serie C-Girone C.

Dopo il tonfo del Catania, sconfitta in casa dal Teramo con un autogol di Confente, prosegue la 30^ giornea di Serie C del Girone C con le tre gare del pomeriggio. A scendere in campo alle 15:00, Ternana e Bari, Catanzaro e Virtus Francavilla e infine Monopoli e Avellino. Solo 1-1 al “Vito Simone Veneziani”, con i lupi beffati nel finale dalla compagine biancoverde. Al penalty trasformato dal palermitano Sonny D’Angelo al 23°, che ha portato momentaneamente in vantaggio i campani, ha risposto Zambataro al 92°. Successo rocambolesco della Ternana che, dopo essere passata in svantaggio al 2° minuto di gioco, pareggia all’82° con Kontek, trovando il successo in extremis grazie a Defendi. Vittoria anche del Catanzaro contro la Virtus Francavilla: la compagine calabrese conquista i tre punti grazie alla rete di Carlini, volando a quota 48 punti in classifica.

La classifica aggiornata:

Ternana* 66

Avellino 57

Bari 52

Catanzaro 48

Catania 43

Teramo 42

Juve Stabia 40

Foggia 40

Casertana* 37

Palermo 36

Viterbese 34

Monopoli 33

Turris 31

V.Francavilla 31

Potenza** 27

Vibonese* 26

Paganese 24

Bisceglie* 21

Cavese*** 16

* una gara in meno

** due gara in meno

*** tre gare in meno

Catania -2 punti di penalizzazione