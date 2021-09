Serie C-Girone C, oggi in scena otto partite: il programma del terzo turno

Da Paganese-Catania ad Avellino-Latina, sono otto le partite in programma questo pomeriggio: il programma completo

Terzo turno del Girone C di Serie C. Dopo le due gare andate in scena nella giornata di ieri, sabato 11 settembre, sono otto le partite in programma oggi. Apre Paganese-Catania, in scena alle ore 14:30 allo Stadio "Marcello Torre". Catanzaro e Avellino ospiteranno rispettivamente Potenza e Latina, Bari e Juve Stabia giocheranno in casa del Picerno e della Vibonese. Monterosi e Campobasso si affronteranno allo Stadio "Enrico Rocchi", mentre la Fidelis Andria sfiderà al "Degli Ulivi" la Virtus Francavilla. il Monopoli - infine - se la vedrà con l'Acr Messina, reduce dal pareggio contro il Palermo.