Serie C-Girone C, niente “posto in più” per i playoff nazionali: il Palermo…

Svanisce la possibilità, nel Girone C, di avere un posto in più in classifica per accedere alla fase nazionale dei playoff di Serie C

Mediagol ⚽️

"Svanisce il posto in più per i play-off nazionali".

Titola così l'edizione odierna de "Il Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sul posto playoff "in più" perso dal Girone C dopo la sconfitta del Catanzaro contro il Padova nella semifinale di Coppa Italia di Lega Pro.

Un ko che, sottolinea il quotidiano "chiude di fatto ogni chance di allargare la lista dei posti a disposizione nel girone C per l’accesso diretto alla seconda fase degli spareggi per la promozione".

Se la compagine calabrese avesse alzato il trofeo al cielo, infatti, la squadra classificata al quarto posto avrebbe potuto qualificarsi al turno nazionale qualora i giallorossi avessero chiuso la stagione tra le prime tre. Dopo l'eliminazione del Catanzaro dalla competizione, i playoff nazionali, restano accessibili solo alla seconda e alla terza classificata nel girone del Palermo.

Adesso l’unica speranza, sottolinea il quotidiano "È legata alla sfida di ritorno tra Sudtirol e Fidelis Andria, l’altra semifinale del torneo. Solo che all’andata, i tirolesi, hanno espugnato il campo di Andria con un perentorio 4-0 e ora dovranno gestire un risultato agevole tra le mura amiche". Una vera e propria impresa per la Fidelis Andria, che dovrebbe inoltre scalare la classifica per allargare la corsa playoff nazionali fino al quarto posto. Attualmente, infatti, i biancoblù occupano il terzultimo posto in classifica a quota 16 punti.