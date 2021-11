Serie C-Girone C, Marchionni: “La mia sulla lotta promozione. Il Palermo…”

Le parole di Marco Marchionni, attuale allenatore del Novara ed ex tecnico nella passata stagione del Foggia, sul Girone C di Serie C

Attuale tecnico del Novara con un passato sulla panchina del Foggia, Marco Marchionni, fa il punto sul Girone C di Serie C ai microfoni di "Sport Channel 24". Il tecnico, durante l'intervista, si è soffermato con maggiore attenzione sul percorso finora intrapreso da Avellino e Catanzaro: entrambi a quota 24 punti in classifica.

“Ci sono squadre che sono ben attrezzate ma che non stanno rendendo come dovrebbero. Credo che Avellino e Catanzaro possono essere quelle che possono contendere il titolo al Bari. Anche se poi secondo me anche il Foggia è ben attrezzato perché ha preso giocatori che stanno facendo bene. Credo che il Foggia, insieme al Catanzaro e all’Avellino sono quelle squadre che possono disturbare il Bari. Non bisogna tralasciare il Palermo che sta facendo veramente un grande campionato”.

Sull’Avellino: “9 pareggi per una squadra che ha ambizioni di vittoria non fanno ben sperare per il successo finale. È normale che è importante non perdere, però a volte su tre partite è meglio vincerne due e perderne una piuttosto che fare tre pareggi. Il problema è normale che lo sappiano soltanto Braglia e chi lavora con lui. A volte quando non si fa gol non dipende solo dagli attaccanti ma dipende dall’intera squadra che non mette nelle condizioni tali i compagni in attacco di segnare”.

Sul portiere biancoverde Forte: “Non mi spiego come uno come Francesco non giochi in categorie superiori. È un ragazzo eccezionale ed un portiere molto bravo. È una persona molto propositiva all’interno di una squadra, è quel classico giocatore che tu vorresti sempre perché oltre ad essere forte, è di aiuto e supporto per i compagni“.

Sui prossimi impegni dell'Avellino contro Turris prima e Bari dopo: “Deve essere un crocevia importante, la vera forza dell’Avellino si vedrà in queste due partite. Se riuscirà a fare risultato allora gli verrà più autostima per affrontare le altre gare nel migliore dei modi“