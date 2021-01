Serie C-Girone C, le designazioni della 18a giornata di campionato: l’elenco completo

Primo turno di campionato dell’anno solare 2021 in Serie C.

Dopo la sosta natalizia, anche il campionato di Serie C si approssima a ripartire sabato 9 gennaio. Ad aprire il diciottesimo turno del Girone C di Lega Pro sarà Cavese–Palermo, in programma alle ore 14.30. Alle 17.30 sarà la volta del match tra Teramo e Avellino.

Di seguito le designazioni arbitrali della 18^ giornata del Girone C di Serie C.

CAVESE-PALERMO – sabato 9 gennaio 2021, ore 14.30;

Valerio Maranesi

Ciampino

Francesco Rizzotto

Roma 2

Orazio Luca Donato

Milano

Ermes Fabrizio Cavaliere

Paola

Teramo-Avellino – sabato 9 gennaio 2021, ore 17.30;

Adalberto Fiero

Pistoia

Paolo Laudato

Taranto

Giuseppe Centrone

Molfetta

Tommaso Zamagni

Cesena

Casertana-Catania – domenica 10 gennaio 2021, ore 12.30;

Daniele Perenzoni

Rovereto

Amir Salama

Ostia Lido

Francesco Valente

Roma 2

Eduart Pashuku

Albano Laziale

Bari-Turris – domenica 10 gennaio 2021, ore 15.00;

Federico Longo

Paola

Carmelo De Pasquale

Barcellona Pozzo di Gotto

Roberto Fraggetta

Catania

Luigi Catanoso

Reggio Calabria

Catanzaro-Viterbese – domenica 10 gennaio 2021, ore 15.00;

Cristian Cudini

Fermo

Marco Dentico

Bari

Marco Belsanti

Bari

Gino Garofalo

Torre del Greco

Potenza-Paganese – domenica 10 gennaio 2021, ore 15.00;

Davide Di Marco

Ciampino

Giuseppe Licari

Marsala

Massimiliano Bonomo

Milano

Gianluca Grasso

Ariano Irpino

Vibonese-Bisceglie – domenica 10 gennaio 2021, ore 15.00;

Andrea Calzavara

Varese

Franck Loic Nana Tchato

Aprilia

Ivan Catallo

Frosinone

Ternana-Monopoli – domenica 10 gennaio 2021, ore 17.30;

Alessandro Di Graci

Como

Luca Valletta

Napoli

Pietro Lattanzi

Milano

Mattia Ubaldi

Roma 1