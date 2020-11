Serie C, girone C: le designazioni arbitrali della 12^ giornata

Sono state rese note le designazioni arbitrali della 12^ giornata del Girone C di Serie C.

La 12^ giornata di campionato non vedrà protagonista il Palermo di Roberto Boscaglia che potrà godere di un turno di riposo, dettato dall’esclusione dal campionato del Trapani. Il club granata è stato estromesso ufficialmente dal torneo, dopo che non si era presentata in campo per ben due volte rispettivamente nelle sfide contro Casertana e Catanzaro. Tale situazione, come da regolamento federale, ha decretato di fatto la squalifica dei siciliani dalla terza serie italiana.

Ecco le designazioni arbitrali del prossimo turno, nell’ordine per ogni match: direttore di gara, assistenti e quarto uomo.

CALCIO CATANIA S.P.A.-TURRIS

Luca Angelucci

Foligno

Mattia Politi

Lecce

Riccardo Pintaudi

Pesaro

Mario Saia

Palermo

CALCIO FOGGIA 1920-VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.

Francesco Luciani

Roma 1

Giuseppe Licari

Marsala

Massimiliano Bonomo

Milano

Marco Acanfora

Castellammare di Stabia

CASERTANA F.C. S.R.L.-BARI

Alessandro Di Graci

Como

Roberto Terenzio

Cosenza

Vincenzo Pedone

Reggio Calabria

Claudio Petrella

Viterbo

CATANZARO 1929-CAVESE 1919 S.R.L.

Antonino Costanza

Agrigento

Marco Toce

Firenze

Giuseppe Luca Lisi

Firenze

Alessandro Cutrufo

Catania

JUVE STABIA-VITERBESE

Marco Monaldi

Macerata

Luca Landoni

Milano

Giorgio Ravera

Lodi

Gianluca Grasso

Ariano Irpino

MONOPOLI 1966 S.R.L.-U.S. VIBONESE CALCIO SRL

Mattia Caldera

Como

Michele Piatti

Como

Giuseppe Lipari

Brescia

Mattia Pascarella

Nocera Inferiore

PAGANESE CALCIO 1926 SRL-BISCEGLIE CALCIO 1913

Niccolo’ Turrini

Firenze

Marco Porcheddu

Oristano

Francesco Collu

Oristano

Claudio Campobasso

Formia

TERNANA CALCIO-TERAMO CALCIO S. R. L.

Mario Cascone

Nocera Inferiore

Paolo Laudato

Taranto

Giuseppe Centrone

Molfetta

Matteo Centi

Viterbo