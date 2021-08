Serie C-Girone C: le designazioni arbitrali della 1^ giornata di campionato

Serie c: tutte le notizie

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 1^ giornata di campionato del Girone C di Serie C

Sono state rese note le designazioni arbitrali della 1^ giornata del Girone C di Serie C. Di seguito, le scelte relative a direttore di gara, assistenti e quarto uomo, di ogni match:

AVELLINO 1912-CAMPOBASSO 1919

Mattia Caldera

Como

Fabio Catani

Fermo

Andrea Zezza

Ostia Lido

Fabio Pirrotta

Barcellona Pozzo di Gotto

CATANZARO 1929-VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.

Daniele Virgilio

Trapani

Federico Votta

Moliterno

Antonio Piedipalumbo

Torre Annunziata

Riccardo Leotta

Acireale

FIDELIS ANDRIA 1928-JUVE STABIA

Mario Saia

Palermo

Cosimo Cataldo

Bergamo

Francesco Valente

Roma 2

Ermes Fabrizio Cavaliere

Paola

MONOPOLI 1966 S.R.L.-CALCIO CATANIA S.P.A.

Claudio Petrella

Viterbo

Massimiliano Bonomo

Milano

Pietro Pascali

Bologna

Federico Longo

Paola

MONTEROSI TUSCIA FC SRL-CALCIO FOGGIA 1920

Giuseppe Collu

Cagliari

Khaled Bahri

Sassari

Rosario Antonio Grasso

Acireale

Marco Acanfora

Castellammare di Stabia

PAGANESE CALCIO 1926 SRL-A.C.R. MESSINA

Andrea Bordin

Bassano del Grappa

Domenico Castro

Livorno

Lorenzo Giuggioli

Grosseto

Tommaso Zamagni

Cesena

PALERMO-LATINA CALCIO 1932

Luca Angelucci

Foligno

Andrea Torresan

Bassano del Grappa

Simone Piazzini

Prato

Stefano Peletti

Crema

TARANTO CALCIO 1906 SRL-TURRIS

Michele Giordano

Novara

Giacomo Monaco

Termoli

Fabio Dell'Arciprete

Vasto

Gianluca Catanzaro

Catanzaro

U.S. VIBONESE CALCIO SRL-AZ PICERNO

Mattia Ubaldi

Roma 1

Marco Cerilli

Latina

Giulia Tempestilli

Roma 2

Silvio Torreggiani

Civitavecchia