Serie C – Girone C, le designazioni arbitrali dell’8ª giornata di campionato: l’elenco completo

Si rendono le designazioni arbitrali dell’8ª giornata del Campionato di Serie C -Girone C 2020/21 in programma da sabato 31 ottobre a domenica 1 novembre 2020:

CALCIO CATANIA S.P.A.–U.S. VIBONESE CALCIO SRL: Marco Acanfora;

Castellammare di Stabia; Andrea Nasti Napoli; Marco Croce Nocera Inferiore; Enrico Gemelli Messina

CALCIO FOGGIA 1920- BARI: Matteo Marcenaro Genova; Andrea Niedda Ozieri; Gianluca D’Elia Ozieri; Federico Longo Paola

CASERTANA F.C. S.R.L.–TURRIS: Claudio Panettella Gallarate; Fabio Pappagallo Molfetta; Mauro Dell’Olio Molfetta; Gianluca Grasso Ariano Irpino

JUVE STABIA- BISCEGLIE CALCIO 1913: Mario Perri Roma 1; Domenico Castro Livorno; Francesco Rizzotto Roma 2; Mario Saia Palermo

MONOPOLI 1966 S.R.L.– VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L: Nicolo’ Marini Trieste; Costin Del Santo Spataru Siena; Stefano Lenza Firenze; Francesco Carrione Castellammare di Stabia

PAGANESE CALCIO 1926 SRL- TERAMO CALCIO S. R. L: Simone Galipo’ Firenze; Riccardo Pintaudi

Pesaro; Mattia Politi Lecce; Giuseppe Collu Cagliari

PALERMO- VITERBESE: Mario Cascone Nocera Inferiore; Luca Feraboli Brescia; Alessandro Maninetti

Lovere; Fabio Pirrotta Barcellona Pozzo di Gotto

POTENZA CALCIO S.R.L-CAVESE 1919 S.R.L: Alessandro Di Graci Como; Marco Dentico Bari; Marco Belsanti Bari; Andrea Ancora Roma 1

TERNANA CALCIO– CATANZARO 1929: Ermanno Feliciani Teramo; Giulio Basile Chieti; Giuseppe Di Giacinto Teramo; Simone Taricone Perugia