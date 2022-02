Serie C-Girone C, Latina-Turris: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida tra Latina e Turris, valida per la ventiseiesima giornata del Girone C di Serie C

Alle 14:30, allo stadio "Domenico Francioni", andrà in scena Latina-Turris, sfida valida per la 26^ giornata del Girone C di Serie C. I laziali sono reduci dal ko esterno contro la Juve Stabia, che interrompe una serie di sette risultati utili consecutivi. La formazione di Di Donato, dopo la sconfitta casalinga contro il Catania, è undicesima in classifica con 32 punti, frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte.

Di seguito, le formazioni ufficiali dalla sfida:

LATINA (3-5-2): Cardinali; Carissoni, Esposito, Giorgini; Sarzi Puttini, Di Livio, Amadio, Tessiore, Ercolano; Carletti, Sane. A disp.: Ciammaruconi, Tonti, De Santis, Barberini, Teraschi, Celli, Palermo, Atiagli, D'Aloia, Jefferson, Rossi. All.: Di Donato.

TURRIS (3-5-2-): Perina; Manzi, Sbraga, Loreto; Ghislandi, Bordo, Franco, Finardi, Nunziante; Pavone, Leonetti. A disp.: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Zampa, Iglio, Giannone, Nocerino, Santaniello. All.: Salvatore.