Serie C-Girone C, Latina: ricorso del club pontino per la maxi squalifica a Jefferson

Il Latina Calcio 1932 ha presentato ufficialmente ricorso alla squalifica dì quattro giornate inflitta dal giudice sportivo a Jefferson

Dopo la squalifica combinata al centravanti del Latina, Jefferson, il club pontino, ha presentato ufficialmente ricorso in seguito al maxi stop di quattro giornate inflitto dal giudice sportivo all'attaccante in seno alla corte del tecnico, Daniele Di Donato. Con l'istanza presentata dalla società nerazzurra, a firma degli avvocati Matteo Sperduti e Fabrizio Mercuri, il calciatore nerazzurro appiedato per quattro giornate dopo l’espulsione nella gara contro l’Avellino, potrebbe tornare in anticipo a disposizione della compagine pontina, se le giornate di squalifica dovesero essere ridotte.