Serie C, girone C: la Juve Stabia corsara a Caserta, il Catanzaro batte il Catania e sale al terzo posto. Risultati e classifica

36a giornata di Serie C (girone C).

Due le gare che si sono disputate alle ore 12.30: in campo Casertana–Juve Stabia e Catanzaro–Catania. Successo esterno per le “vespe” che hanno vinto in quel di Caserta per 3-2 grazie alle reti di Berardocco, Vallocchia e Marotta. Tre punti importanti anche per il Catanzaro che ha archiviato la pratica etnea con un 2-0 firmato dalle reti di Di Massimo e Baldasson.

RISULTATI

Vibonese-Avellino 2-0

Casertana-Juve Stabia 2-3

Catanzaro-Catania 2-0

Cavese-Turris (posticipata)

Bari-Palermo (ore 15.00)

Foggia-Paganese (ore 15.00)

Virtus Francavilla-Viterbese (ore 15.00)

Potenza-Monopoli (ore 17.30)

Teramo-Bisceglie (ore 17.30)

riposa: Ternana

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Ternana 87

Avellino 66

Bari* 59

Catanzaro* 61

Catania 55

Juve Stabia* 55

Foggia**47

Palermo* 46

Teramo* 45

Casertana 44

Monopoli** 40

Viterbese * 39

Virtus Francavilla 37

Potenza 35

Turris* 35

Vibonese* 32

Paganese* 27

Bisceglie*27

Cavese* 19