Serie C, girone C: la Cavese ha scelto l’erede di Modica, l’ex Foggia Maiuri in pole per la panchina

La Cavese è pronta a scegliere il nuovo allenatore.

Vincenzo Maiuri sarebbe vicino alla panchina del club biancoblu, l’ex Foggia prenderebbe il posto del dimissionario Giacomo Modica.

È durato poco più di un mese lo status di “allenatore senza squadra” per Vincenzo Maiuri, esonerato dal Foggia (prossimo avversario della Cavese), lo scorso 10 ottobre. Nel frattempo per la prossima gara in programma (domenica 15 novembre, alle ore 17.30, proprio contro contro i rossoneri) in panchina siederà Michele Facciolo, allenatore in seconda dell’ex tecnico Modica. Il club del presidente Santoriello ha quindi scelto un “traghettore” per il prossimo impegno di campionato dei suoi in attesa di formalizzare l’arrivo del nuovo allenatore.

