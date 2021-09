Serie C-Girone C: Juve Stabia corsara, pari Catanzaro. Risultati e classifica

La Juve Stabia cala il tris contro la Vibonese: decidono le reti di Berardocco, Bentivegna ed Evacuo

Terzo turno del Girone C di Serie C.

Dopo le due gare andate in scena nella giornata di ieri, sabato 11 settembre, sono due le partite disputate questo pomeriggio alle 17:30. Apre Paganese-Catania, allo Stadio "Marcello Torre": i padroni di casa si impongono 1-0 sugli etnei grazie al gol di Diop al 69', i rossazzurri falliscono un penalty. Il Catanzaro frena contro il Potenza e non va oltre l'1-1. Successo per la Juve Stabia che, dopo il pari nel derby contro l'Avellino, batte 3-1 la Vibonese.