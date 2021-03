Serie C, girone C: inizia bene l’avventura di Baldini, il Catania strapazza 3-1 l’Avellino

Il Catania supera 3-1 l’Avellino nel lunch match valido per la 32a giornata del campionato di Serie C (girone C).

Inizia con tre punti l’avventura sulla panchina etnea per Francesco Baldini che in settimana ha preso il posto di Raffaele come allenatore rossazzurro. Vittoria convincente quella ottenuta dal Catania che tra il 1′ e il 34′ del primo tempo trova il gol in due occasione grazie alla doppietta di Russotto. I campani provano a rientrare in gara grazie alla realizzazione di D’Angelo che timbra il cartellino poco prima che termini la prima frazione. Il definitivo 3-1 lo mette a segno Sarao, tornano al successo gli etnei dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro Turris e Teramo.

RISULTATI

Catania-Avellino 3-1 (giocata alle 12.30)

Ternana-Vibonese (ore 15.00)

Catanzaro-Bari: (ore 15.00)

Foggia-Viterbese: (ore 15.00)

Monopoli-Palermo (posticipata)

Potenza-Bisceglie: (ore 15.00)

Casertana-Cavese: (ore 17.30)

Teramo-Virtus Francavilla (ore 17.30)

Paganese-Juve Stabia: ore 20.30.

Riposa: Turris.

CLASSIFICA

Ternana** 69

Avellino* 60

Bari* 53

Catanzaro** 48

Juve Stabia 46

Foggia 46

Catania* 46

Teramo* 42

Palermo* 39

Casertana* 38

Viterbese* 34

Monopoli* 34

Turris 34

V.Francavilla 31

Potenza** 28

Vibonese* 28

Paganese 27

Bisceglie* 24

Cavese**** 16



* gare in meno