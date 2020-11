Serie C-Girone C, il programma dell’11a giornata: il Palermo all’esame “Barbera”, il Catania punta al riscatto

E’ in programma nella giornata di oggi l’undicesima giornata del campionato di Serie C–Girone C.

Partite che godranno di particolare attenzione, considerata la sosta dei campionati di Serie A e Serie B a causa degli impegni delle Nazionali e la disputa delle gare di Nations League.

Diamo uno sguardo al programma completo delle sfide in programma domenica 15 novembre e le rispettive designazioni arbitrali:

Domenica ore 14.00

Teramo-CATANIA: Vigile di Cosenza (Maninetti-Feraboli)

Domenica ore 15.00

PALERMO-Paganese: Natilla di Molfetta (Pappagallo-Dell’Olio)

Vibonese-Potenza: Pashuku di Albano (Castro-Giuggioli)

Domenica ore 17.30

Bari-Ternana: Miele di Nola (Cataldo-Fortemurato)

Cavese-Foggia: Ubaldi di Roma (Bartolomucci-Regattieri)

Turris-Juve Stabia: D’Ascanio di Ancona (Gualtieri-Massimino)

Virtus Francavilla-Catanzaro: Tremolada di Monza (Festa-Bocca)

RINVIATA:

Avellino-Monopoli

Bisceglie-Casertana

RIPOSA: Viterbese.

Palermo-Paganese, la nuova alba di Saraniti: un gol alla Juve Stabia ed allo scetticismo, Andrea cerca il bis al “Barbera”

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Ternana 24

Bari 20

Teramo 17

Avellino 15

Turris 15

Catanzaro 15

Juve Stabia 13

Foggia 10

Paganese 10

Vibonese 9

Catania 9

Monopoli 9

Potenza 9

Virtus Francavilla 8

Bisceglie 7

Viterbese 7

PALERMO 6

Casertana 6

Cavese 5