Serie C, girone C: il Foggia supera il Monopoli, Palermo aritmeticamente ai play-off

Alle ore 15.00 si sono disputate le gare tra Foggia–Monopoli e Juve Stabia–Catanzaro valide per i recuperi rispettivamente di 34a e 35a giornata. I rossoneri hanno superato per 1-0 la compagine pugliese grazie alla rete messa a segno al minuto 84′ da Curcio, tre punti che permettono al Foggia di salire a quota 50 punti e piazzarsi al settimo posto a due gare dal termine. Una vittoria che interessa da vicino anche il Palermo, infatti con la sconfitta del Monopoli i rosanero si sono garantiti con due turni d’anticipo la partecipazione ai play-off. Adesso servirà capire in quale posizione la compagine guidata da mister Filippi si piazzerà al termine della stagione. Nell’altra sfida del pomeriggio ancora una vittoria per il Catanzaro che supera 1-0 in trasferta la Juve Stabia e allunga sul quarto posto attualmente occupato dal Bari.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Ternana 87

Avellino 66

Catanzaro 64

Bari 60

Catania 55

Juve Stabia 55

Foggia 50

Teramo* 48

Palermo 47

Casertana 44

Monopoli 40

Viterbese 40

Virtus Francavilla 38

Potenza 38

Vibonese 35

Turris* 35

Paganese 30

Bisceglie 27

Cavese* 19