Serie C-Girone C: il Bari vola, tonfo Catania. Stop Turris e Catanzaro. La Classifica

Crisi Palermo, il Bari vola. Ok Avellino e Monopoli, mercoledì nero per Catania: risultati e classifica del girone C di Serie C, dopo la 20^ giornata di Lega Pro, in programma il 22 dicembre 2021

Mediagol (sc) ⚽️

Si è appena conclusa la ventesima giornata del Girone C di Serie C, primo turno di ritorno e ultimo dell'anno solare 2021.

Nelle gare delle ore 14.30, il nuovo ACR Messina guidato da Ezio Raciti supera di misura la Paganese 2-1, dopo il pari interno nel derby disputato nel turno precedente contro il Catania. Successo interno anche per l'AZ Picerno che si aggiudica la sfida del "Donao Curcio" contro la Vibonese che termina sul risultato di 1-0. Il Foggia agguanta in extremis il pareggio contro il Monterosi Tuscia al "Pino Zaccheria". Ospiti in vantaggio al 60' grazie al gol di Adamo, a ristabilire la parità del match ci pensa l'ex Palermo, Rizzo Pinna che al 90' realizza il gol del definitivo 1-1. Termina con il successo esterno della formazione irpina il match delle 15.30 tra Campobasso e Avellino, con la formazione di Braglia che supera la compagine molisana 0-3. La sfida delle 18.00 tra Latina e Palermo si è invece conclusa con la deludente sconfitta esterna dei rosanero di Giacomo Filippi per 1-0, con i siciliani in nove uomini già nella prima frazione di gioco, a causa della doppia espulsione combinata ai danni Alessio Buttaro, prima, ed al portiere, Alberto Pelagotti, dopo (LEGGI QUI).

Nelle gare delle ore 21.00, il Bari guidato da Michele Mignani supera con un perentorio 2-0 il Potenza al "San Nicola", volando in classifica a quota quarantaquattro punti. Successo interno anche per la VirtusFrancavilla che si aggiudica la sfida del "Giovanni Paolo II" contro il Catanzaro, superando la squadra giallorossa 2-1. Mercoledì nero per il Catania, che nel giorno in cui il Tribunale etneo ha decretato l'ufficialità del fallimento della società rossazzurra, esce sconfitto 2-0 dalla sfida del "Massimino", sotto i colpi del Monopoli, secondo in classifica a quota trentasette punti. A Castellammare di Stabia termina 1-1 la fida tra Juve Stabia e Fidelis Andria, mentre il Taranto supera in trasferta la Turris, fermando la corsa verso i piani alti della classifica della formazione campana. Corallini in vantaggio a 20' con il gol di Tascone, ma pugliesi lucidi nel trovare prima il pareggio al 30' - in gol Mastromonaco -, e ribaltandone poi il risultato nella ripresa, con il gol dell'ex Palermo, Andrea Saraniti, che regala la vittoria esterna alla formazione ionica.

I RISULTATI DELLA 20a GIORNATA DEL GIRONE C DI SERIE C

ACR Messina-Paganese 1-1 (finale)

Foggia-Monterosi Tuscia 1-1 (finale)

Picerno-Vibonese 1-0 (finale)

Campobasso-Avellino 0-3 (finale)

Latina-PALERMO 1-0 (finale)

Bari-Potenza 2-0 (finale)

Catania-Monopoli 0-2 (finale)

Juve Stabia-Fidelis Andria 1-1 (finale)

Turris-Taranto 1-2 (finale)

Virtus Francavilla-Catanzaro 2-1 (finale)

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL GIRONE C DI SERIE C

Bari 44

Monopoli 37

Avellino 35

Turris 33

PALERMO 33

Virtus Francavilla 33

Catanzaro 32

Taranto 30

Foggia 29

AZ Picerno 29

Juve Stabia 26

Latina 25

Catania 24

Monterosi Tuscia 21

Campobasso 21

Paganese 21

ACR Messina 17

Fidelis Andria 16

Potenza 15

Vibonese 14