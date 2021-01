Serie C, girone C: il Bari travolge il Francavilla, ancora tre punti per la Ternana. Risultati e classifica

Ventesima giornata di Serie C (girone C).

Il Palermo non va oltre l’1-1 in casa contro il Teramo ma resta comunque nono in classifica a causa della sconfitta rimediata dalla Virtus Francavilla e del pareggio della Vibonese. Continuano a vincere Ternana e Bari: i pugliesi hanno travolto 4-1 il Francavilla mentre gli umbri si sono imposti 1-0 sul campo della Viterbese. Non si è disputata la sfida tra Paganese e Catania a causa di impraticabilità del campo dovuta a un copioso temporale.

RISULTATI

Monopoli-Juve Stabia 4-2 (giocata ieri)

Catanzaro-Potenza 1-0 (giocata ieri)

Palermo-Teramo 1-1 (giocata alle 12.30)

Bari-Virtus Francavilla 4-1

Paganese-Catania (rinviata per pioggia)

Vibonese-Cavese 1-1

Viterbese-Ternana 0-1

Bisceglie-Foggia (ore 17.30)

Turris-Avellino (ore 17,30)

CLASSIFICA

Ternana 49*

Bari 41*

Avellino 31 **

Catanzaro 31**

Catania 30**

Teramo 29*

Foggia 28**

Turris 27**

Palermo 25*

Juve Stabia 23**

Virtus Francavilla 22*

Vibonese 22*

Casertana 21***

Monopoli 20*

Viterbese 18**

Potenza 16*

Bisceglie 14 **

Paganese 12**

Cavese 9*

* riguardano le gare in meno (da recuperare) e di riposo vista l’esclusione del Trapani