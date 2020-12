Serie C, girone C: il Bari affonda la Paganese e vola a -4 dalla vetta. La classifica aggiornata

Il Bari espugna il “Marcello Torre di Pagani”.

Si conclude con la vittoria del Bari l’anticipo della quattordicesima giornata del Girone C di Lega Pro contro la Paganese, andata in scena questo pomeriggio. I biancorossi affondano la compagine campana grazie alla rete di Adriano Montalto, messo a segno al 33°. Si tratta della quarta rete in campionato per l’attaccante siciliano, che regala i suoi tre preziosissimi punti che gli consentono – se pur momentaneamente – di portarsi a meno quattro dalla vetta.

La classifica aggiornata:

Ternana 33

Bari 29

Teramo 24

Turris 20

Catania 19

Catanzaro 19

Avellino 18

Juve Stabia 18

Foggia 18

Vibonese 16

Palermo 16

Monopoli 13

Paganese 12

Virtus Francavilla 11

Bisceglie 10

Potenza 10

Casertana 9

Viterbese 8

Cavese 5