Serie C – Girone C, i risultati all’intervallo: tris Bari, ok Teramo e Avellino

La Serie C scende in campo.

Terminano i primi tempi delle sfide del Girone C in programma alle ore 15, valide per la quarta giornata del campionato di Serie C. In attesa delle gare in programma alle ore 17.30 (Casertana-Ternana, Foggia-Potenza, Paganese-Cavese) e alle ore 20 (Bisceglie-Turris), Mediagol.it vi propone i risultati e i marcatori al termine della prima frazione di gioco.

Vibonese-Catanzaro 0-0

Monopoli-Teramo 0-2

2’ Ilari (T), 19’ Ferreira (T)

Juve Stabia-Virtus Francavilla 0-0

Palermo-Avellino 0-1

21’ D’Angelo (A)

Viterbese-Bari 0-3

5’ Antenucci (B), 39’ D’Orazio (B), 45’ D’Ursi (B)