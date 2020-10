Serie C – Girone C, Foggia-Bisceglie: tris dei nerazzurri in vista del Palermo. La classifica aggiornata

Tre a uno. È questo il risultato finale maturato questo pomeriggio fra le mura dello “Zaccheria”.

Una vittoria, quella conquistata dal Bisceglie ai danni del Foggia, centrata grazie alle reti messe a segno da Cittadino (doppietta per lui) e da Rocco. Un successo in rimonta dopo il vantaggio iniziale della compagine rossonera con Curcio, rimasta in 10 nel primo tempo per il rosso a Gavazzi. Un esordio sulla panchina del Foggia tutt’altro che fortunato per Marco Marchionni. Primi tre punti, invece, per gli uomini di Giovanni Bucaro che, domenica pomeriggio, affronteranno il Palermo in casa.

LA PARTITA

Parte subito bene il Foggia, che al 3′ ci prova con Di Masi, poi passa in vantaggio con un bel gol di Curcio al minuto 10. La partita cambia al 13, quando Gavazzi è stato espulso dopo aver atterrato in area Cittadino, con il Bisceglie che trova il pari dal dischetto. Nonostante l’uomo in meno, il Foggia ha sfiorato il raddoppio al 26′. Nel secondo tempo, invece, è stato il Bisceglie ad andare vicino all’1-2. Poi, il raddoppio al minuto 28 con Rocco che, due minuti dopo, si è divorato la rete del 3-1. Il tris, però, arriva poco prima del triplice fischio: Germinio atterra Rocco in area di rigore e Cittadino dal dischetto va in rete.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Bari 10

Teramo 7*

Avellino 6**

Turris 6**

Juve Stabia 6

Ternana 5*

Vibonese 5

Potenza 4**

Catanzaro 4*

Catania 3*

Monopoli 3*

Bisceglie 3***

Casertana 1***

Virtus Francavilla 1

Paganese 1*

Palermo 1*

Viterbese 1

Foggia 0***

Cavese 0**

Trapani (escluso)

*** 3 partite da recuperare

** 2 partite da recuperare

* 1 partita da recuperare