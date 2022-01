Serie C-Girone C, focolaio nella Virtus Francavilla: 11 tesserati positivi al Covid

Sono undici i tesserati della Virtus Francavilla positivi al Covid-19: il prossimo 16 gennaio la sfida contro la Fidelis Andria

Nuovi casi di positività al Covid-19 in casa Virtus Francavilla . Sono undici, al momento, i tesserati positivi: si tratta di nove calciatori e due membri dello staff tecnico/organizzativo, mentre altri tre giocatori si sono negativizzati, ma rimarranno in isolamento fino alla scadenza della quarantena (dieci giorni dal test positivo).

Intanto, sono ripresi gli allenamenti, come da protocollo, a ranghi ridotti a causa delle tante assenze. La Virtus Francavilla tornerà in campo il prossimo 16 gennaio in casa contro la Fidelis Andria. La seconda giornata, infatti, è stata rinviata e verrà recuperata il 2 febbraio.