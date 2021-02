Serie C, girone c: Cianci decide il derby con il Monopoli e salva il Bari, l’Avellino cala il poker sul Foggia. La classifica

25a giornata di Serie C (girone C).

Alle ore 17,30 si è disputata la sfida tra il Catanzaro e la Casertana, ad avere la meglio sono stati i campani che hanno superato per 3-0 in trasferta i calabresi. Per gli ospiti i gol sono arrivati tutti nella ripresa: ha aperto le marcature un’autorete di Scognamillo (59′), poi tra il 71′ e l’86’ le reti messe a segno da Carillo e Matos. Tre punti importanti per la Casertana che raggiunge così a quota 33 Palermo e Juve Stabia. Missione compiuta per il Bari che, dopo il ko contro la Viterbese, rialza la testa tornando alla vittoria contro Monopoli grazie alla rete all’82° messa a segno da Cianci. Può fare fasta anche l’Avellino che si sbarazza della pratica Foggia senza troppi problemi, grazie alla doppietta di Fella e alle reti di Maniero e De Francesco.

CLASSIFICA

Ternana 59**

Avellino 47 **

Bari 45***

Catanzaro 38**

Catania 37***

Foggia 36**

Teramo 34**

Palermo 33*

Juve Stabia 33*

Casertana 33**

Virtus Francavilla 29*

Turris 28**

Viterbese 28*

Monopoli 24***

Vibonese 22**

Potenza 20**

Bisceglie 20**

Paganese 19**

Cavese 16*

* riguardano le gare in meno (da recuperare) e di riposo vista l’esclusione del Trapani