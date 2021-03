Serie C-Girone C, Cavese-Catania 0-2: Giosa e Dall’Oglio la decidono, Baldini vola a 49 punti. La classifica

Vince ancora il Catania di Baldini.

Si apre con la sfida tra Cavese e Catania la 33^ giornata del girone C di Serie C. Dopo i successi contro Turris e Avellino, gli etnei, volano a Cava de’ Tirreni per affrontare la Cavese e conquistare preziosi punti in chiave playoff. Baldini conferma l’11 iniziale del match contro i Lupi per affrontare la compagine campana: fanalino di coda del girone e alla ricerca di punti salvezza. Partenza sprint per il Catania che, dopo appena 7 minuti di gioco, spaventa la Cavese con Dall’Oglio che si inserisce e prova a girare in area di rigore: la difesa però spazza via il pallone. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, nonostante le varie occasioni create dagli etnei. E’ solo in avvio di ripresa, infatti, che i rossazzurri passano in vantaggio grazie a Giosa che gira la palla in rete con un sinistro potente su cross di Dall’Oglio. All’80° è proprio il centrocampista a firmare il raddoppio con un gran destro che batte Kicich. Il Catania di Baldini, conquista dunque il suo terzo successo di fila, volando a 49 punti in classifica e accorciando sul Bari: che ormai dista appena 4 lunghezze.

La classifica:

Ternana 75

Avellino 60

Catanzaro 54

Bari 53

Catania 49

Juve Stabia 49

Foggia 47

Teramo 42

Casertana 41

Palermo 39

Viterbese 35

Monopoli 34

Virtus Francavilla 34

Turris 34

Potenza 31

Vibonese 28

Paganese 27

Bisceglie 24

Cavese 16

Trapani 0