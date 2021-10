Serie C-Girone C, Catanzaro-Fidelis Andria: le formazioni ufficiali del match

Serie c: tutte le notizie

Le formazioni ufficiali della sfida Catanzaro-Fidelis Andria, valida per la settima giornata del Girone C di Serie C

E' tutto pronto al "Ceravolo" dove, questo pomeriggio, Catanzaro e Fidelis Andria si affronteranno nell'ultimo posticipo della settima giornata del Girone C di Serie C.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

CATANZARO: Branduani, Fazio, Scognamillo, Martinelli, Vandeputte, Welbeck, Carlini, Verna, Rolando, Cianci, Vazquez. A disposizione: Nocchi, Romagnoli, Tentardini, De Santis, Curiale, Bombagi, Monterisi, Cinelli, Ortisi, Risolo, Bearzotti, Gatti. Allenatore: Calabro.

FIDELIS ANDRIA: Dini, Sabatino, Alcibiade, Lacassia, Carullo, Casoli, Bolognese, Benvenga, Tulli, Di Piazza, Bubas. A disposizione: Vandelli, Paparesta, Venturini, Fontana, Dipinto, De Marino, Avantaggiato, Nunzella, Gaeta, Alberti, Bonavolontá, Zampano. Allenatore: Panarelli.