Serie C-Girone C, cambio di orario per quattro gare della 2ª giornata di ritorno

Serie C, cambiano orario dodici gare della seconda giornata di ritorno, in programma tra l'1 ed il 2 febbraio 2022

Come già comunicato dalla Lega Pro, il prossimo 1 e 2 febbraio sarà recuperata la seconda giornata del campionato di Serie C, precedentemente rinviata a causa dei numerosi casi di positività al Covid-19, registrati all'interno dei club della terza divisione di calcio italiana. Quest'oggi, lunedì 24 gennaio, la Lega Pro ha comunicato attraverso una nota ufficiale diramata sui propri canali di riferimento, la variazione di orario per quattro gare del girone C di Serie C, in programma mercoledì 2 febbraio 2022. Di seguti il comunicato della Lega.