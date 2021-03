Serie C-Girone C: ancora ko il Foggia, ok Bari, successo e secondo posto per l’Avellino. La classifica

Prosegue la 28^ giornata di Serie C-Girone C.

Sono in totale tre le gare andate in scena questo pomeriggio e valide per la nona giornata di ritorno del Girone C di Serie C. Si è conclusa con un pareggio a reti inviolate la sfida tra Foggia e Vibonese: un risultato che testimonia il momento opaco vissuta dalla compagine pugliese. Rotondo successo, invece, per la Casertana che piega la Virtus Francavilla con il risultato di 4-0. Dividono la posta in palio Paganese e Viterbese, non andate oltre l’1-1. Alle 17:30, ad essere scese in campo Bari e Avellino. I galletti conquistano un importante successo in casa della Juve Stabia grazie alla doppietta di Marras. Ma gli irpini non stanno a guardare. Nella sfida contro il Catanzaro, la compagine campana, matura la sua quinta vittoria di fila grazie alla rete di Bernardotto che regala il secondo posto ad una lunghezza di vantaggio proprio dai biancorossi.

CLASSIFICA

Ternana** 62

Avellino* 53

Bari* 52

Catanzaro* 44

Catania** 40

Teramo* 38

Juve Stabia 37

Foggia 37

Casertana* 36

Palermo* 33

Viterbese 33

Turris 31

V.Francavilla 30

Monopoli** 30

Vibonese* 25

Potenza** 24

Paganese 24

Bisceglie** 20

Cavese** 16

* una gara in meno

** due gare in meno

Catania -2 pt di penalizzazione.