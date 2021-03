Serie C-Girone C, al via la 29a giornata: Bari all’esame Potenza, il Catania gioca a Bisceglie. Il programma completo

Il programma del ventinovesimo turno.

Prenderà il via oggi, domenica 7 marzo, la decima giornata di ritorno del Girone C di Serie C, con l’anticipo Viterbese-Monopoli, in scena alle ore 12.30 allo Stadio “Enrico Rocchi”. Sono diverse le partite importanti in ottica playoff: il Palermo ospiterà la Juve Stabia, trasferta per il Catanzaro in quel di Teramo, mentre il Catania andrà a caccia del riscatto contro il Bisceglie. La capolista Ternana giocherà in casa della Virtus Francavilla, il Bari dovrà vedersela con il Potenza. Turno di riposo, infine, per la Cavese.

LE GARE IN PROGRAMMA

Viterbese-Monopoli: ore 12.30

Bisceglie-Catania: ore 15.00

Palermo-Juve Stabia: ore 15.00

Teramo-Catanzaro: ore 15.00

Vibonese-Casertana: ore 15.00

Virtus Francavilla-Ternana: ore 15.00

Avellino-Paganese: ore 17.30

Bari-Potenza: ore 17.30

Turris-Foggia: ore 20.30