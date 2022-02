Serie C-Girone C, 9 squalificati. Ecco quanto “paga” Longo per la gomitata su Lancini

Le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C. Ben 5 giornate di squalifica per Longo che è stato espulso per aver colpito Lancini in Palermo-Turris

Queste le decisioni del Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 20 Febbraio 2022:

GARE DEL 19 FEBBRAIO 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

LONGO SALVATORE (TURRIS) per avere, al 28°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone in gioco in altra zona del terreno, lo colpiva prima con una gomitata al volto e successivamente con un pugno sulla bocca, provocando fuoriuscita di sangue e la caduta dell’avversario. Misura della sanzione in applicazione dell'art. 38, ultima parte, C.G.S, valutata la gravità della condotta, perpetrata con pallone distante e con due colpi violenti e pericolosi, e considerate le conseguenze dannose provocate all'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CELESIA CHRISTIAN (PAGANESE) per avere, al 25°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di gioco, effettuando un tackle in scivolata lo colpiva con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

BOTTA MONTERO RUBEN ALEJANDRO (BARI) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si avvicinava allo stesso con fare minaccioso; dopo essere stato invitato ad allontanarsi continuava a protestare nei confronti dell’arbitro, pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SEPE ANTONIO (POTENZA) per avere, al 14° minuto del secondo tempo, pronunciato un’espressione blasfema, alzandosi dalla panchina e dirigendosi al limite del bordo campo. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione dell'art. 37 C.G.S., applicati i principi enunciati

nella decisione 0102/ CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

PREZIOSO MARIO FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CELIC MAKS JURAJ (ACR MESSINA)

NATALUCCI ANTONIO (MONOPOLI)

MARTORELLI CARLO (PAGANESE)

SOLERI EDOARDO (PALERMO)

SARANITI ANDREA (TARANTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

CIANCI PIETRO (CATANZARO)

TASCONE SIMONE (TURRIS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VANACORE EMILIO (PICERNO)

BOTTA MONTERO RUBEN ALEJANDRO (BARI)

SALA ANDREA (CATANIA)

SIMONETTI PIER LUIGI (CATANIA)

ROSSETTI MATTIA (CAMPOBASSO)

RACCICHINI MATTEO (CAMPOBASSO)

ERCOLANO EMANUEL (LATINA)

CANCELLIERI DAMIANO (MONTEROSI TUSCIA)

ACCARDI ANDREA (PALERMO)

GHISLANDI DAVIDE ANGELO (TURRIS)

SUAGHER EMANUELE (VIBONESE)

MAHROUS AMIR (VIBONESE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BOVE DAVIDE (AVELLINO)

PINTO GIOVANNI (CATANIA)

FAZIO PASQUALE DANIEL (CATANZARO)

ESPOSITO ANDREA (LATINA)

TERASCHI MARCO (LATINA)

PARLATI SAMUELE (MONTEROSI TUSCIA)

BENSAJA NICHOLAS (PAGANESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

D’ERRICO ANDREA (BARI)

PERSIA ANGELO (CAMPOBASSO)

CARULLO GIOACCHINO (FIDELIS ANDRIA)

BONAVOLONTA’ ANGELO (FIDELIS ANDRIA)

CALDORE MARCO (JUVE STABIA)

BENASSAI FRANCESCO (TARANTO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MAITA MATTIA (BARI)

RICCI GIACOMO (BARI)

LORENZINI FILIPPO (CATANIA)

TOSCANO MARCO (VIRTUS FRANCAVILLA)

VASSALLO FRANCESCO (MONOPOLI)

CARGNELUTTI RICCARDO (POTENZA)

AMMONIZIONE (III INFR)

NICOLAO GIUSEPPE (FOGGIA)

VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL (CATANZARO)

DE SANTIS SIMONE (CATANZARO)

RIGGIO CRISTIAN (FIDELIS ANDRIA)

GAETA DANILO (FIDELIS ANDRIA)

EUSEPI UMBERTO (JUVE STABIA)

SBRAGA ANDREA (TURRIS)

AMMONIZIONE (II INFR)

KANOUTE MAMADOU YAYE (AVELLINO)

MASELLI SERGIO (FOGGIA)

CANDELLORI KEVIN (CAMPOBASSO)

DELVINO FABIO FERNANDO ((VIRTUS FRANCAVILLA)

AMADIO STEFANO (LATINA)

TRASCIANI DANIELE (ACR MESSINA)

STATELLA GIUSEPPE (ACR MESSINA)

LISBOA DA SILVA GONCALVES TIAGO (ACR MESSINA)

BORRI LORENZO (MONTEROSI TUSCIA)

FLORIANO ROBERTO (PALERMO)

CUPPONE LUIGI (POTENZA)

CAROSSO ALESSANDRO (VIBONESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

VIVIANI ANDREA (PICERNO)

LEGITTIMO MATTEO (FIDELIS ANDRIA)

PALERMO MARCO (LATINA)

ARTISTICO GABRIELE (MONTEROSI TUSCIA)

SOMMA MICHELE (PALERMO)

BLAZE ALLAN JUNIOR (VIBONESE)